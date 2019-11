Così, in una nota, il sindaco di Ascoli Marco Fioravanti che ha celebrato l’Unità nazionale e le Forze Armate. Omaggi anche per i caduti della Prima Guerra Mondiale

ASCOLI PICENO – “Una grandissima emozione partecipare alla cerimonia per la prima volta come sindaco della città, bellissimo condividere questo momento con i ragazzi delle scuole del nostro territorio”.

Così, in una nota, il sindaco di Ascoli Marco Fioravanti il 4 novembre. Celebrata in città la giornata dell’Unità nazionale e onorate le Forze Armate. Omaggi anche ai caduti della Prima Guerra Mondiale con una corona posizionata in piazza Roma.

Il primo cittadino afferma sui Social: “Grazie a tutti coloro che quotidianamente si impegnano e lavorano per custodire e salvaguardare i fondamentali valori della nostra Nazione, grazie a tutti coloro che hanno compiuto encomiabili sacrifici durante la Prima Guerra Mondiale: il vostro esempio guida ancora oggi il nostro Paese e le nostre Forze Armate”.

Copyright © 2019 Riviera Oggi, riproduzione riservata.