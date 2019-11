OFFIDA – Appuntamento sociale e culturale.

Sabato 23 novembre a partire dalle ore 17.30 si terrà al Teatro Serpente Aureo di Offida la XVI° edizione del Premio del Gruppo del Gusto dell’Associazione della Stampa Estera in Italia.

Oltre 70 giornalisti stranieri, di oltre 30 testate internazionali, si daranno appuntamento nel comune marchigiano per premiare le eccellenze enogastronomiche italiane.

Dopo i saluti istituzionali del sindaco di Offida Luigi Massa e della vicepresidente della Regione Marche Anna Casini, ad officiare la cerimonia – inframmezzata dalla voce e dalla musica del duo Victoria Viola e Massimo Di Matteo – saranno l’italiano Alfredo Tesio, lo spagnolo Rossend Domenech, la tedesca Costanze Reuscher (nota per la sua partecipazione alla trasmissione Propaganda Live de La7), la rumena Elena Postelnicu e la venezuelana Eliana Loza.

I premiati per l’edizione 2019 sono quattro: il Mulino Maggio nella categoria aziende produttrici, la Distilleria Meletti in quella delle aziende storiche, il giornalista del Tg5 Gioacchino Bonsignore per la divulgazione e il Consorzio tutela e valorizzazione dell’oliva ascolana del Piceno DOP per i consorzi/istituzioni.

La manifestazione vanta tra i suoi sponsor la Carpigiani, Parmigiano Reggiano, Kimbo e Pastificio dei Campi. Partner dell’edizione 2019 è l’azienda vitivinicola Ciù Ciù di Offida. Società organizzatrice dell’evento la start-up marchigiana i-strategies.

