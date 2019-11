ASCOLI PICENO – Iniziativa sociale nel territorio.

I “magnifici 20” sbarcano in città per offrire agli ascolani il meglio dell’agroalimentare del territorio. Inaugura sabato 23 novembre alle 10.30 ad Ascoli Piceno in via Tranquilli, 46, il nuovo mercato coperto di Campagna Amica “Città di Ascoli Piceno”. Sono 20 le aziende agricole che proporranno la vendita diretta del cibo del territorio in un locale accogliente e colorato in zona “Caldaie”. Un luogo dove scoprire tutte le qualità dell’agricoltura picena e incontrare i suoi protagonisti contadini.

“Sarà una giornata importantissima per la città di Ascoli Piceno e per l’intera comunità – annuncia Alessandro Visotti, direttore di Coldiretti Ascoli Fermo – Questa apertura, fortemente voluta dagli agricoltori, rimarca valori di vicinanza e coesione tra campagna e città. Un traguardo raggiunto anche grazie al coinvolgimento di tutta la struttura di Coldiretti, alla quale va un profondo ringraziamento”. Dunque sui banchi arriva un agroalimentare non solo sano e gustoso ma che è anche opportunità di lavoro e occupazione per i giovani in agricoltura. Basti pensare che la maggior parte degli agricoltori presenti ha tra i 23 e i 40 anni.

“Il mercato di Campagna Amica – spiega il Armando Marconi, presidente di Coldiretti Ascoli Fermo – non è vendita di prodotti fine a sé stessa ma è diffusione della cultura del cibo. Con questo nuovo mercato diamo un segno di continuità rispetto anche alla battaglia sulla trasparenza e la tracciabilità del cibo e rimarchiamo l’importanza del chilometro zero, della stagionalità dei prodotti all’interno di un patto tra produttori e consumatori”.

Ai banchi i consumatori potranno trovare frutta e verdura di stagione, formaggi, salumi, carni fresche, pesce azzurro, piante fiorite, farine, legumi, cereali, zafferano, vino, vino cotto, miele, olio e tanta simpatia. “Essere nel cuore della città – aggiunge Francesco Fortuni, presidente degli Agrimercati di Ascoli e Fermo – è un’opportunità per i cittadini ma anche per le aziende, per conoscere e far conoscere le eccellenze del territorio. Non dobbiamo mai dimenticare che mangiare bene significa anche maggiore salute. Promuovendo cibo di altissima qualità, Coldiretti e Campagna Amica portano avanti da anni ottime iniziative”.

“La realtà della vendita diretta organizzata associata di Campagna Amica – gli fa eco Daniela Diomedi, responsabile Campagna Amica Ascoli Fermo – è presente con un unico format nelle maggiori città italiane e l’approdo ad Ascoli Piceno è per noi tutti, ma soprattutto per i nostri produttori, motivo di soddisfazione ed orgoglio. Si tratta di forme di vendita alternative che non innescano meccanismi concorrenziali ma al contrario, valutati con accortezza e acume, possono generare sinergie importanti per l’economia del territorio e la consapevolezza dei cittadini consumatori”.

