ASCOLI PICENO – Di seguito una nota, giunta in redazione, del Comune di Ascoli.

Con l’Ordinanza Dirigenziale 793 del 6 dicembre 2019, al fine di consentire lo svolgimento del servizio di spazzatura con l’ausilio di mezzi semoventi, l’Amministrazione comunale ha disposto come di seguito riportato.

Per i motivi sopra esposti, a parziale modifica e integrazione dell’Ordinanza Dirigenziale 351 del 6 luglio 2011, con la quale venivano stabiliti i divieti di sosta nelle vie della città per eseguire il servizio di spazzatura con l’ausilio di autospazzatrici, e s.m.i., sono istituiti nelle vie cittadine sotto indicate, a giorni fissi, i seguenti divieti di sosta per tutti i veicoli con orario 5-8:

– lunedì – via F. Ricci, ambo i lati

– mercoledì – via G. Verdi, lato nord

– mercoledì – largo sott.Tenente E. Quintili, tutti i lati

– giovedì – via G. Verdi, lato sud

Per gli stessi motivi, sono istituiti nelle vie cittadine sotto indicate i seguenti divieti di sosta con orario 5-9:30:

– 1° mercoledì del mese – via V. Bellini, lato ovest

– 2° mercoledì del mese – via V. Bellini, lato est

– 3° venerdì del mese – via SS. Filippo e Giacomo, lato est

– 3° sabato del mese – via SS. Filippo e Giacomo, lato ovest

Si informa inoltre che è stata disposta la revoca dell’Ordinanza Dirigenziale 111 del 13 marzo 2019, con la quale veniva temporaneamente revocata la segnaletica relativa alla pulizia strade in alcune vie del quartiere di Borgo Solestà, e che ogni altra disposizione contenuta nella richiamata ordinanza 351 del 6 luglio 2011 resta invariata.

L’ordinanza è disponibile all’indirizzo www.comune.ap.it/flex/cm/pages/ServeBLOB.php/L/IT/IDPagina/17771.

