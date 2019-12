ASCOLI PICENO – Una nuova canzone di un artista nostrano ha preso vita ed è pronta per essere ascoltata. Il cantautore ascolano Luca Orsini presenta il nuovo video del brano “Balla (con la mano sulla pancia)” tratto dall’ep “L’ordine delle cose gambere”, il video è stato diretto e montato dallo stesso artista e dal videomaker Marco Castelli.

“E’ una canzone sul liberarsi e sul librarsi, sullo stare in equilibrio e sull’essere felici e sospesi. Quando l’ho scritta mi sentivo cosí, e anche oggi questi puntini di sospensione mi coccolano e mi spronano. Ho pensato al calciatore colombiano Luis Carlos Ruiz, che segna dalla distanza e balla sotto la curva, allegro come una Pasqua latina” afferma Orsini.

“Dopo l’uscita del disco – prosegue l’artista – il mio manager si dedicò a trovare date per promuoverlo, e ne trovò tante, tutte in provincia, fatta eccezione per un paio di date a Roma. Io la provincia la porto nel cuore, perché é tutta uguale e tutta diversa, ed è vista spesso perdente rispetto alla grossa città, per cui trova la mia solidarietà spontanea. Il Gambero Tour partiva dall’ Abruzzo Citeriore verso il Tavoliere, per poi tagliare in mezzo verso l’altro mare, fino al punto in cui la valle dell’Irno spalanca nel Tirreno le braccia di Aglianico, e poi la provincia di Roma, quella di Napoli, Perugia e Dio solo sa dove Il Piccio ci ha fatti schizzare col proprio schicchero organizzativo”

“Visitammo cosí tanti bei posti coraggiosi e resistenti, ed altri meno belli e piú disperati, con poco pubblico e tavoli unti. Castelli riprese molto con la telecamera, e dopo un po’ di tempo iniziammo a montare il materiale, accorgendoci che andava bene con la canzone. Eccolo qua, spero vi piaccia”, conclude Luca Orsini.

Di seguito i link per ascoltare il brano e l’album e seguire l’autore sui canali social:

Guarda il video di “Balla (con la mano sulla pancia)”: www.youtube.com/watch?v=KQsn2BxrR00

Ascolta “L’ordine delle cose gambere”: open.spotify.com/album/2JatHIvxdfN3EKU9Wo3OGK

Instagram: @luca_orsini_cantautore

Facebook: @LucaOrsiniCantautore

