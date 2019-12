La Lube Civitanova ha vinto il Mondiale per club di pallavolo uomini battendo in finale i brasiliani del Sada Cruzeiro per 3-1 (25-23, 19-25, 31-29, 25-21)

CIVITANOVA – La Lube Civitanova ha vinto il Mondiale per club di pallavolo uomini battendo in finale i brasiliani del Sada Cruzeiro per 3-1 (25-23, 19-25, 31-29, 25-21). Storico triplete per la Cucine Lube Civitanova nel 2019: campioni d’Italia, campioni d’Europa e, infine, campioni nel Mondo, per la prima volta i biancorossi alzano la coppa del mondo per club. Arrivati in finale dopo aver superato l’Al-Rayyan.

Un altro incredibile risultato per la formazione maschile della Lube Volley già campione d’Italia e d’Europa, che batte nella finale del Mondiale per club i padroni di casa brasiliani del Sada Cruzeiro per 3-1. La squadra marchigiana aveva già sfiorato il colpaccio nel 2017 e poi a Trento nel 2018.

Il trofeo appena conquistato a Betim segna la vittoria numero 21 nella storia della Cucine Lube Civitanova (5 Scudetti, 2 Champions League, 1 Mondiale per Club, 5 Coppa Italia, 3 Coppa CEV, 1 Challenge Cup, 4 Supercoppa italiana).

