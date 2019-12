Per coloro che hanno bisogno di aiuto per la sopravvivenza, i nuclei famigliari in situazione di disagio, minori non accompagnati, donne vittime di violenza, i necessita di un servizio di ricovero notturno in strutture/comunità locali idonee. Firmato accordo con cooperativa “I Cirenei”

VALLATA DEL TRONTO – Firmato un accordo tra l’Unione dei Comuni della Vallata e la Cooperativa I Cirenei: verrà presto attivato un numero verde per il servizio di Pronto Intervento Sociale (Pis). “Il progetto, unico nel nostro territorio, partirà in via sperimentale – spiega il Responsabile e Coordinatore dell’Ambito Territoriale 23, Luigi Ficcadenti – realizzato tramite il finanziamento Por, avrà la durata di 9 mesi. Poi si valuterà, dati alla mano, se dare un seguito al servizio. In base alla nostra esperienza, possiamo già dire che le richieste dei cittadini sono tante e a tutte le ore”.

Grazie all’accordo siglato, il Pronto Intervento Sociale sarà garantito nelle ore di chiusura degli uffici e consentirà la messa in atto di azioni volte a tamponare fasi acute di emergenza, che appena possibile saranno poi prese in carico dai servizi territoriali ordinari.

Potranno rivolgersi al Pis coloro che hanno bisogno di aiuto per la sopravvivenza, i nuclei famigliari in situazione di disagio, minori non accompagnati, donne vittime di violenza, i necessita di un servizio di ricovero notturno in strutture/comunità locali idonee.

Gli operatori della cooperativa I Cirenei, una volta ricevuta la chiamata, valuteranno la richiesta, pianificheranno l’intervento tramite counseling telefonico o azione diretta sul luogo e provvederanno al suo coordinamento.

Tra gli obiettivi del Pis, la facilitazione del processo di avvicinamento della persona con un bisogno ai Servizi Pubblici del territorio.

Alla presentazione del progetto hanno partecipato, il presidente Luciano Gabrielli, e David Galasso responsabile dei servizi, entrambi della cooperativa I Cirenei.

“Chi è da solo, in difficoltà o ha paura – conclude il presidente dell’Unione dei Comuni della Vallata, Andrea Cardilli – potrà contare su un servizio in più, che risponderà alle sue esigenze”.

Il Servizio sarà reperibile nei seguenti giorni e orari:

Lunedì- mercoledì- venerdì dalle 14 del pomeriggio alle 8 del mattino seguente; martedì e giovedì dalle 18 del pomeriggio alle 8 del mattino seguente; sabato, domenica e tutti i giorni festivi. Il numero verde sarà attivato a breve.

