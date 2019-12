ASCOLI PICENO – Al via anche per quest’anno scolastico il progetto formativo “Tasse!!? Ce le racconta il commercialista”, un’iniziativa che, promossa dalla Prefettura d’intesa con l’Ordine dei Commercialisti e degli Esperti Contabili della provincia di Ascoli Piceno si inserisce nel più ampio contesto della diffusione dei valori della legalità, in particolare, della legalità fiscale e viene riproposta alla luce dell’interesse suscitato lo scorso anno.

Commercialisti ed esperti contabili si recheranno nelle classi IV e V delle scuole primarie della provincia per tenere una serie di conferenze nel corso delle quali, con esempi semplici e facilmente comprensibili, verrà spiegato a grandi linee il sistema della fiscalità generale – quale dovere sancito dalla Costituzione, cui corrisponde l’obbligo delle Istituzioni di erogare servizi pubblici alla collettività – nella prospettiva di fornire un contributo alla formazione di futuri “cittadini responsabili”.

Al progetto hanno aderito l’Ufficio Scolastico regionale e provinciale, l’Agenzia delle Entrate ed i Sindaci dei Comuni di Ascoli Piceno e San Benedetto del Tronto. Quest’anno, saranno interessate dall’iniziativa diverse classi IV e V delle scuole elementari di Grottammare, Castel di Lama, Monteprandone, Montalto delle Marche, San Benedetto del Tronto, Spinetoli, Roccafluvione, Venarotta, Acquasanta Terme e Arquata del Tronto.

Soddisfazione è stata espressa dal Prefetto e dal Presidente dell’Ordine dei commercialisti i quali hanno osservato che l’iniziativa recepisce lo spirito dell’intervento tenuto recentemente dal Capo dello Stato proprio sul tema delle tasse.

Copyright © 2019 Riviera Oggi, riproduzione riservata.