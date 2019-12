ASCOLI PICENO – Sarà un momento di scambio, incontro e confronto quello che si terrà questa sera, 16 dicembre alle ore 19 Caffè Meletti, sul tema dei cambiamenti climatici.

Parlare e confrontarsi sui Cambiamenti Climatici per interpretarli come un affascinante Sfida attraverso le “presentazioni flash” curate dai dottorandi ed assegnisti di ricerca della Scuola di Architettura e Design (UNICAM) sotto la guida delle Professoresse e Maria Federica Ottone, Rosalba D’Onofrio e Roberta Cocci Grifoni nella storica cornice del caffè Meletti ad Ascoli Piceno.

10 immagini per 20 secondi consentiranno, in poco più di 3 minuti, di focalizzare l’interesse delle ricerche dei giovani ricercatori sui temi del cambiamento climatico e della sostenibilità ambientale. Saranno presenti ospiti di eccezione come Marina Baldi, fisico e ricercatrice dell’Istituto di Biometeorologia IBIMET del CNR, ed Emanuele Naboni, architetto e professore associato della Royal Danish Academy of Fine Arts, Schools of Architecture, Design and Conservation, KADK, Copenaghen.

L’evento terminerà con un aperitivo sostenibile che sottolineerà l’importanza del cibo nutrizionalmente sano, con bassa impronta in termini di uso di suolo e di risorse idriche impiegate, basse emissioni di carbonio, attento alla conservazione della biodiversità e degli ecosistemi, ricco di prodotti locali a Km 0.

L’iniziativa è realizzata insieme a Meletti, Amici per la Gola e Fondazione Carisap

