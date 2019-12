ASCOLI PICENO – Incidente stradale nel tardo pomeriggio del 26 dicembre vicino ad Ascoli.

A Piagge un’auto si è ribaltata sulla strada per cause in fase di accertamento da parte della Polizia Municipale.

A bordo un ragazzo di 19 anni, soccorso dal personale sanitario del 118 giunto in ambulanza e dai Vigili del Fuoco.

Sul luogo anche un carro attrezzi per la rimozione del mezzo.

