Sul posto 118, Vigili del Fuoco e Polizia Stradale per soccorsi e rilievi

SPINETOLI – Intervento dei sanitari e delle Forze dell’Ordine, in Supestrada, il 30 dicembre.

Sull’Ascoli-Mare, all’altezza di Spinetoli direzione San Benedetto, incidente: un’auto si è ribaltata sulla strada per cause in fase di accertamento da parte della Polizia Stradale ascolana.

Sul posto personale sanitario del 118 e Vigili del Fuoco per i soccorsi nei confronti dell’automobilista a bordo.

Da ricostruire la dinamica del sinistro.

Copyright © 2019 Riviera Oggi, riproduzione riservata.