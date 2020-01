ASCOLI PICENO – Perde il controllo della propria vettura e cade in un burrone.

Ciò è avvenuto alle prime ore dell’11 gennaio nell’Ascolano ad una donna.

Tra Ascoli e Roccafluvione, intorno alle 2, un’auto per cause in fase di accertamento da parte dei carabinieri, è finita fuori strada ed è caduto in un brutto dirupo.

La conducente può considerarsi una miracolata, lei stessa ha chiamato i soccorsi e il marito. Sul posto 118, Vigili del Fuoco e carabinieri per le operazioni di recupero e i rilievi.

