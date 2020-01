Arbitro: Camplone della sezione di Pescara.

RETI: 6′ e 65′ Pettinari, 30′ Morosini, 80’Luperini

AMMONIZIONI: Biabiany (T.), Grillo (T.),Valentini (A.), Piccinocchi (A.)

ESPULSIONI: Grillo (T. per doppia ammonizione ), Da Cruz (A.)

NOTE: 1′ recupero primo tempo, 4′ recupero secondo tempo

CRONACA DEL MATCH

SECONDO TEMPO

95′ termina il match. Picchio sconfitto in Sicilia per 3 a 1

94′ espulso Da Cruz per un intervento in scivolata, Mentre esce dal campo il giocatore litiga con i tifosi ascolani e viene portato via dai dirigenti

90′ pericoloso Dalmonte con un bel rasoterra da fuori area, Leali si allunga e mette in corner

80′ GOL TRAPANI, Luperini infila in scivolata al volo inserendosi bene dietro la difesa impattando il cross di Taugourdeau

75′ grande occasione per l’Ascoli cross di Morosini e Scamacca a porta sguarnita non arriva in tempo

72′ azione solitaria di Da Cruz che entra in area dopo un bel dribbling, nulla da fare il suo cross viene respinto da Scognamiglio

66′ GOL TRAPANI, doppietta di Pettinari con un bel colpo di testa si infila tra Valentini e Gravillon e spizza sul secondo palo

63′ subito pericoloso in area con un bel tiro

62′ Trapani: esordio per Coulibaly al posto di Colpani

59′ ammonito anche Luperini per fallo su Da Cruz

51′ espulso Grillo per doppia ammonizione dopo una trattenuta su Scamacca, Trapani in dieci

49′ ancora Morosini pericolos in area con un bel dribbling chiuso da due difensori

PRIMO TEMPO

46′ termina il primo tempo

42′ fallo di Cavion e punizione dal limite sinistro dell’area per il Trapani, ammonito Valentini per proteste. Batte Taugouradeau direttamente in porta spazza Leali con i pugni

40′ ancora pericoloso Morosini con un gran tiro dal limite che sfiora la traversa, il giocatore viene soccorso per un problema alla caviglia

30′ GOL ASCOLI. Morosini all’esordio conclude una triangolazione portata avanti da lui stesso si gira e sfodera un gran tiro a giro sul secondo palo dal limite dell’area

23′ punizione per il Trapani, Taugouradeau defilato dalla sinistra direttamente in porta devia e salva Scamacca in corner

19′ ancora Trapani pericoloso in area con un gran destro di Taugouradeau che sfiora la traversa

15′ Taugourdeau, si inserisce in area ci pensa Gravillon a chiudere

12′ azione solitaria di Da Cruz che arriva in area di rigore sblianciato e cerca un tiro palla sul fondo

6′ GOL TRAPANI. Pettinari batte Leali con un tap in raccogliendo una respinta della difesa su Luperini, dopo un’azione portata avanti da Biabiany

3′ buon cross di Scamacca teso in area, respinge con i pugni Carnesecchi

0- inizio del match