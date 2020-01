E’ stata portata in ospedale per le cure mediche. Sul posto 118 e Forze dell’Ordine per soccorsi e rilievi

CASTEL DI LAMA/OFFIDA – Scontro nell’entroterra piceno nella giornata del 23 gennaio.

Incidente stradale sulla Mezzina, tra Castel di Lama ed Offida, tra vari mezzi. Cause in fase di accertamento da parte delle Forze dell’Ordine, giunte sul posto per i rilievi.

Sul luogo anche il personale sanitario del 118, giunto in ambulanza, per le cure mediche da prestare alle persone rimaste coinvolte. Una donna è stata portata in ospedale ad Ascoli per ulteriori accertamenti.

Copyright © 2020 Riviera Oggi, riproduzione riservata.