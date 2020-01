Foto e video di Simone Spina

ASCOLI PICENO – Appuntamento importante, culturale e musicale, nel Piceno.

Lunedì 27 gennaio, a partire dalle ore 17.30, il Centro Commerciale Città delle Stelle di Ascoli Piceno ha ospitato l’instore-tour con un ‘live unplugged’ di J-Ax, per la presentazione del suo album ReAle, uscito lo scorso 24 gennaio.

Tantissimi fan sono accorsi per vedere dal vivo il proprio cantante preferito. J-Ax ha interagito con i suoi numerosi sostenitori e cantato anche alcuni suoi brani celebri, pure di quando era negli Articolo 31. Applausi e ovazioni dalla folla presente.

L’album, composto da 18 brani, vede coinvolti artisti del calibro di Enrico Ruggeri, Max Pezzali, Paola Turci, Annalisa con Luca Di Stefano, Boomdabash, Chadia Rodriguez, Il Cile, Il Pagante, Jack La Furia e Sergio Sylvestre.

Per accedere al mini-live più firmacopie con priorità (area Pit) occoreva prenotare il proprio posto personale sulla piattaforma Ticket One come Instore Upgrade, fino ad esaurimento delle disponibilità ed essere in possesso del Cd “ReAle” non precedentemente autografato.

Per accedere successivamente alla priorità Pit, era obbligatorio avere il cd “ReAle” ed il pass. I pass numerati sono stati distribuiti il 27 gennaio presso il desk posizionato nella piazza nuova del Centro Commerciale Città delle Stelle, fino alle 17, comunque fino ad esaurimento disponibilità.

Coloro i quali avevano acquistato il Cd “ReAle” presso Mondadori Bookstore all’interno di Città delle Stelle, avevano ricevuto il pass contestualmente all’acquisto.

Per tutti era obbligatoria la liberatoria per la pubblicazione della propria foto sulla fanpage Facebook del Centro Commerciale Città delle Stelle.

Copyright © 2020 Riviera Oggi, riproduzione riservata.