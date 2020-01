ASCOLI PICENO – Maggior sicurezza nei luoghi di lavoro, contrasto al lavoro irregolare, capillare informazione ai lavoratori, costante monitoraggio dei settori maggiormente esposti a rischio. Questi i capisaldi del protocollo sulla sicurezza nei luoghi di lavoro, sottoscritto stamane, 30 gennaio, in Prefettura ad Ascoli nel corso della Conferenza provinciale permanente.

L’iniziativa riprende a grandi linee gli indirizzi attuati con il precedente protocollo e ne rinnova alcune parti in relazione all’attuale assetto organizzativo e produttivo della provincia, sensibilmente cambiato dopo i noti eventi sismici. In particolare, per quanto riguarda i cantieri della ricostruzione post sisma 2016, proseguirà l’azione di controllo e le verifiche saranno programmate dall’Ispettorato territoriale del lavoro (ITL) in sinergia con l’Asura Area Vasta 5 della Provincia di Ascoli Piceno nell’ambito del Tavolo di Monitoraggio dei Flussi di Manodopera istituito presso la Prefettura.

L’intesa prevede, inoltre, la realizzazione di campagne di informazione per la tutela della salute e la prevenzione degli infortuni sul lavoro e delle malattie professionali, nonché attività divulgative per sensibilizzare i lavoratori sul problema del lavoro irregolare e/o in nero.

Il rafforzamento delle politiche sulla sicurezza nei luoghi di lavoro verrà poi favorito da un costante monitoraggio del fenomeno, effettuato dall’Osservatorio provinciale permanente sulla sicurezza nei luoghi di lavoro e sulle malattie professionali, organismo presieduto dal Prefetto o da un suo delegato e formato dai rappresentanti dei firmatari dell’accordo.

