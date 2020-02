Proseguono i lavori per l’ampliamento dell’impianto

OFFIDA – Sicurezza, novità per un Borgo del Piceno.

Completato il secondo, ma non ultimo step, di lavori per l’ampliamento dell’impianto di videosorveglianza della città di Offida.

“Dal 6 febbraio il servizio è attivo cosi da garantire ai nostri cittadini maggior sicurezza e maggior tranquillità – fanno sapere dall’amministrazione – Le zone interessate sono state: incrocio Piazza Loris Annibaldi via Mazzini, incrocio via I° Maggio via Don Lorenzo Milani, incrocio viale della Repubblica viale IV Novembre, piazzale Avis e Parco della Luna. È stato installato anche un collegamento remoto nella Stazione locale dei Carabinieri cosi da poter garantire ancora più controllo”.

“Il secondo tassello di questo importante progetto che l’amministrazione ha messo in campo è completo. D’ora in avanti lavoreremo per ampliarlo andando a mappare anche le frazioni” concludono dal municipio.

