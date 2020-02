PORTO SANT’ELPIDIO – La settimana inizia con il “giallo” nel Fermano.

Un 30enne, originario della Romania e residente nel Fermano, è stato trovato morto in strada a Porto Sant’Elpidio in zona Corva. Il corpo è stato segnalato ai carabinieri della Compagnia di Fermo da un passante all’alba del 17 febbraio.

Strada chiusa per tutti i rilievi del caso, militari sul posto. Sul luogo anche personale sanitario del 118.

Indagini in corso per verificare le cause del decesso ma non è esclusa la pista dell’omicidio dato che, secondo le prime indiscrezioni, sul corpo del ragazzo ci sarebbero ferite da arma da taglio.

Copyright © 2020 Riviera Oggi, riproduzione riservata.