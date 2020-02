ASCOLI PICENO – Si riconferma anche per il 2020 un’autentica invasione di maschere per il tradizionale appuntamento con le scuole in programma giovedì grasso, 20 febbraio, per aprire il Carnevale ascolano. Un evento che coinvolgerà complessivamente oltre 2000 studenti pronti ad esibirsi in piazza del Popolo e in piazza Arringo per un totale di 28 gruppi mascherati in centro (4 di più dello scorso anno). Un evento, dunque, che si dimostra sempre più coinvolgente e punto cardine del programma carnascialesco, grazie anche ad una impeccabile macchina organizzativa messa a punto dall’Associazione “Il Carnevale di Ascoli” insieme all’Amministrazione comunale (con l’impegno dell’infaticabile coordinatore Antonio D’Ascanio). Inoltre, nel pomeriggio piazza del Popolo sarà lo scenario anche della 35esima Festa della fantasia, con diversi gruppi in gara.

IL PROGRAMMA

Il programma della mattinata di giovedì 20 febbraio, con la conduzione affidata come sempre a “Micio” Marco Regnicoli, affiancato da Silvia Frillici, prevede dopo la partenza, intorno alle 9,30 del colorito corteo con Re Carnevale, Paolo Angelini, Buonumor Favorito, Amedeo Lanciotti, e Lu Sfrigne, Domenico Silvestri, accompagnati dal saltarello, l’esibizione dei 28 gruppi mascherati equamente divisi tra piazza del Popolo e piazza Arringo.

In piazza del Popolo si esibiranno nell’ordine: alle 9,30 la primaria Falcone-Borsellino (prima, seconda e terza classe) con ‘Se sciogghie li ghiacciaie, metteme repare a stu guaie’, alle 9,40 primaria Falcone-Borsellino (4a, 5a) con ‘Rodaridiamo in ascolano’, alle 9,50 l’infanzia Sant’Agostino (A, B e C) con ‘I lunatici: oggi steme che la luna’, alle 10 l’infanzia San Gaetano con ‘Maghi e folletti facendo scherzetti colorano il mondo con un gran girotondo’, alle 10,10 l’infanzia Montessori con ‘Chi spreca l’acqua è matto’, alle 10,20 la primaria Montessori con ‘Coriandoli di pace’, alle 10,30 l’infanzia Collodi (sezioni A, B, C, D, E) con ‘Nen’ ce stà più li mezze staggiò’, alle 10,40 la media Ceci con ‘L’acchiappa zuzze’, alle 10,50 la primaria San Serafino Mozzano (5A e 5B tempo normale) con ‘Pagliacci alla riscossa’, alle 11 la primaria Malaspina (5A e 5B tempo normale) con ‘Li trembette de Sandemiddie’, alle 11,10 la primaria San Filippo tempo normale di via Speranza con ‘Lù tiemp s’è cagnate…’, alle 11,20 l’infanzia di Villa Pigna (sezioni E/F) con ‘Nen fa tutte sti storie), alle 11,30 la primaria Malaspina (2A tempo normale e 2B tempo pieno) con ‘A mangiare insieme ci si vuole più bene’ e alle 11,40 la primaria Sant’Agostino (1au, 2u, 3u, 4u, 5u) con ‘La banda de Sant’Agustì’.

In piazza Arringo il programma prevede: alle 9,30 l’infanzia Malaspina (A1, A2, B1, B2, C1, C2) con ‘I pirati del riciclaggio’, alle 9,40 l’Isc Folignano-Maltignano (2A, 2B, 5A, 5B) con ‘Sta scola è tutt nu ciaracià’, alle 9,50 la primaria San Domenico (seconda, terza, quarta e quinta classe) con ‘La start up del futuro: pozza i bè’, alle 10 la primaria Rodari con ‘Tutti i bambini sono figli di Re’, alle 10,10 la primaria Malaspina (4A tempo pieno) con ‘Pe cantà e pe ballà sembre pronte è l’asculà’, alle 10,20 la primaria di Poggio di Bretta con ‘Lu mercand in fiera asculà in piazza va!’, alle 10,30 la primaria Don Giussani (1AB tempo normale, 1AB tempo pieno) con ‘L’asculà co li proverbi sa parlà’, alle 10,40 la primaria Don Giussani (2AB tempo pieno, 3A tempo pieno, 4A tempo pieno) con ‘Lu battcore’, alle 10,50 la primaria Don Giussani (2B tempo normale, 3AB tempo normale, 3B tempo pieno) con ‘S… turando… t sturt ssi recchie e n fa lu babbalò!’, alle 11 la primaria Malaspina (4B tempo pieno) con ‘I bachi e le farfalle sulla via della seta’, alle 11,10 la primaria Malaspina (3A e 3B tempo pieno) con ‘Seme na gabbia de matt’, alle 11,20 la primaria Malaspina (5A tempo pieno) con ‘Mo mo teneme tiemp’, alle 11,30 la media Luciani con ‘Eroi green’ e alle 11,40 la media D’Azeglio con ‘Se ce volete fa volà green dovete deventà’.

