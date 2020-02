La squadra di Rastelli deve uscire dalla zona play out e non può concedersi altri passi falsi, mentre il nuovo mister del Picchio è ancora in cerca della prima vittoria da quando siede sulla panchina bianconera

ASCOLI PICENO – I bianconeri di mister Stellone saranno impegnati nel primo pomeriggio di oggi, 21 febbraio, per una seduta di rifinitura al Picchio Village a porte chiuse, in vista della gara di sabato 22 febbraio con la Cremonese. Ancora a parte Beretta e Piccinocchi, terapie per Ranieri e Rosseti.

La squadra di Rastelli deve uscire dalla zona play out e non può concedersi altri passi falsi, mentre Stellone è ancora in cerca della prima vittoria da quando siede sulla panchina bianconera, sfida infuocata.

Ad arbitrare il match valido per la 6^ giornata di ritorno del Campionato di Serie B, alle ore 15 al “Cino e Lillo Del Duca” sarà Daniele Minelli di Varese. Gli Assistenti sono Vito Mastrodonato della sezione di Molfetta e Niccolò Pagliardini di quella di Arezzo. Quarto Ufficiale Daniele Paterna di Teramo.

Nella Cremonese attività differenziata per Kingsley. Nel pomeriggio di ieri i grigiorossi, hanno eseguito una serie di esercitazioni sulle palle inattive per poi concentrare l’attenzione sugli aspetti tattici della prossima gara. Assente l’ex portiere bianconero Agazzi per influenza.

La partita in numeri. Ascoli 14esima con 31 punti e Cremonese 17esima con 26 punti, contro ogni pronostico iniziale. Nel match di andata il 30 settembre 2019 terminò 1 a 0 per i grigiorossi. Cremomese che nelle ultime 5 gare ha collezionato 1 pareggio, 3 sconfitte e 1 vittoria, per 5 a 0 sul Trapani nella scorsa giornata. Ascoli 1 vittoria. 1 pareggio e 3 sconfitte nelle ultime 5 gare. Miglior marcatore per i bianconeri è Gianluca Scamacca con 7 reti, segue a 5 reti Palombi per la Cremonese.

Gli ex della sfida. Due giocatori che hanno lasciato un segno più che positivo ad Ascoli e ora in casacca grigiorossa sono Valise Mogos, che sotto le cento torri è rimasto per una stagione e mezza con 50 presenze e un gol e Michael Agazzi, portiere di categoria superiore che ad Ascoli raccolse stima e affetto portando la squadra alla salvezza. Entrambi in dubbio per la sfida al “Del Duca”. Sul fronte opposto Michele Cavion, arrivato ad Ascoli nello scambio con Mogos.

Squalificati e diffidati. Squalificato per doppio giallo contro lo Spezia, Michele Troiano, che salterà la gara interna contro la Cremonese. Restano in diffida Gravillon, Padoin, Brosco e Pucino.

Copyright © 2020 Riviera Oggi, riproduzione riservata.