ASCOLI PICENO – Ancora in corso la riunione tra il Presidente del Consiglio Giuseppe Conte, con altri ministri e lo staff del Ministero della Salute e i presidenti delle regioni italiane collegati in videoconferenza con Roma.

Di seguito un tweet di Conte delle ore 11.47.

Molta attesa per le decisioni ce saranno prese, nelle Marche ieri si era deciso di chiudere le scuole e annullare tutti gli eventi, compresi quelli di Carnevale, ma poi Conte ha chiesto un coordinamento nazionale per tutte le iniziative.

Governo, Presidenti di regione e staff tecnico del @MinisteroSalute adesso in riunione congiunta per coordinare le azioni al fine di fronteggiare al meglio l’emergenza #Coronavirus. Uniamo gli sforzi e lavoriamo in squadra senza sosta per tutelare la salute dei nostri cittadini pic.twitter.com/WeS0SrOdoe

— Giuseppe Conte (@GiuseppeConteIT) February 25, 2020