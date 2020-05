ASCOLI PICENO – Si ricorda che la scadenza per la presentazione della dichiarazione (di cui all’Ordinanza del Capo del Dipartimento della Protezione Civile 614 del 12 novembre 2019) da parte dei beneficiari del Contributo Autonoma Sistemazione (Cas) che non hanno ancora provveduto, è fissata al 17 maggio 2020 (prorogata di diritto al giorno seguente non festivo), pena la decadenza dal diritto al contributo.

Per informazioni è possibile chiamare l’Urp ai numeri 3332072310 – 3386612225 oppure il tecnico comunale al numero 331 643 32 24 dal lunedì al venerdì dalle ore 8 alle 18.

Copyright © 2020 Riviera Oggi, riproduzione riservata.