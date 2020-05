ANCONA – Centri estivi e colonie estive: pubblicato il decreto. Il presidente della Regione Marche Luca Ceriscioli ha firmato nel pomeriggio del 29 maggio il decreto 184, con il quale sono consentite, a decorrere dall’8 giugno, le attività ludico ricreative – centri estivi – per bambini di età superiore ai 3 anni e per gli adolescenti, con la presenza di operatori addetti alla loro conduzione utilizzando le potenzialità di accoglienza di spazi per l’infanzia e delle scuole o altri ambienti similari.

I relativi protocolli approvati dalla Regione Marche sono disponibili sul sito regionale.

Le disposizioni del Decreto restano in vigore fino alla data del 31 agosto 2020.

