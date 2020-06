ASCOLI PICENO – L’amministrazione comunale di Ascoli ha avviato, in collaborazione con la ditta Adverso, un’iniziativa che vedrà la distribuzione gratuita di 200 tovagliette sottopiatto per tutti gli esercizi commerciali, tra ristoranti, fast food, pizzerie ed esercizi assimilati, che ne facciano debita richiesta.

Le tovagliette, la cui grafica è stata realizzata dalla Aboutyou-Comunichiamo e ne ha curato la creatività, verranno stampate e consegnate direttamente a tutti gli esercenti interessati che invieranno una e-mail all’indirizzo info@adverso.it la loro richiesta.

Nell’oggetto della e-mail basterà inserire la dicitura “Richiesta Tovagliette”, mentre all’interno del messaggio dovranno essere indicati il nome della ditta, la via del locale ed un contatto telefonico per essere ricontattati dalla Adverso e per stabilire le modalità di consegna del materiale.

