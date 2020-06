CASTORANO – Abbattimento della Tari, un nuovo vigile urbano per il controllo del territorio e diverse preiscrizione ai Centri Estivi. Castorano riparte, prendendosi cura dei commercianti, dell’ambiente e dei cittadini più piccoli.

Se la scadenza per il pagamento della Tari è stata posticipata al 31 luglio-30 settembre e 30 novembre, l’Amministrazione ha predisposto anche un suo abbattimento, sulla parte variabile, del 75% per tutte le attività rimaste chiuse a causa del Covid -19 e che hanno riaperto da poco con tutte le problematiche del caso: come bar, ristoranti, pizzerie e piscina e attività similari. Inoltre è prevista anche una riduzione del 50% (sempre nella parte variabile della Tari) per le aziende rimaste chiuse per decreto.

L’Amministrazione di Castorano, da sempre attenta al decoro urbano e all’Ambiente, grazie alla recente assunzione, a tempo determinato, di un nuovo Vigile urbano, sta monitorando il territorio per evitare l’abbandono di rifiuti e ingombranti, oltre a verificare il rispetto delle regole per quanto riguarda gli assembramenti.

“Posso dire che sono state diverse le preiscrizioni per il Centro Estivo 2020 – commenta il Sindaco Graziano Fanesi, a seguito della chiusura delle domande, avvenuta il 3 giugno – Il servizio, che verrà attivato nel nostro comune grazie all’Unione dei Comuni della Vallata, ospiterà diversi bambini dai 3 ai 14 anni, divisi in fasce di età, in totale sicurezza e tutela per la salute Vogliamo ricominciare a progettare il prossimo futuro della vita sociale dei nostri cittadini più piccoli”.

Copyright © 2020 Riviera Oggi, riproduzione riservata.