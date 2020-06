La scadenza fissata per la presentazione delle domande è il 20 giugno

ASCOLI PICENO – Pubblicato online sul sito del Comune, un primo elenco dei centri estivi ammessi alla procedura indetta dall’Amministrazione comunale relativa all’ “Avviso pubblico per l’individuazione di soggetti interessati alla realizzazione in sicurezza di centri estivi per i minori dai 3 ai 17 anni – estate 2020”.

“L’Amministrazione comunale – dichiara il sindaco Marco Fioravanti – continua la sua attività a sostegno delle famiglie e, in questo particolare contesto storico, dei ragazzini, i primi ad aver sofferto una reclusione forzata e il disagio di una libertà negata, seppur per il loro bene”.

“Stiamo vivendo tutti un periodo di grande difficoltà – prosegue l’assessore Brugni – ecco perché il Comune di Ascoli ha attivato tutte le misure necessarie per permettere ai bambini e agli adolescenti di riscoprire la spensieratezza trascorrendo l’estate all’aperto e svolgendo attività ludiche e sportive”.

E conclude: “Nei prossimi giorni verrà pubblicato un ulteriore elenco con l’integrazione di altri centri autorizzati allo svolgimento dei servizi rivolti ai più giovani.”

Si ricorda che la scadenza fissata per la presentazione delle domande è il 20 giugno.

