Rientrerà ad Ascoli, Lorenzo Rosseti, che lo scorso 30 gennaio si era sottoposto ad intervento chirurgico al ginocchio per la ricostruzione del legamento crociato

ASCOLI PICENO – Dopo il pareggio in casa contro il Crotone, i bianconeri hanno ripreso subito la preparazione in vista del prossimo match di campionato di venerdì 3 luglio che vedrà l’Ascoli affrontare alle 21 il Cosenza allo stadio “San Vito”.

Lavoro in palestra per i titolari col Crotone, Ninkovic compreso, che nel primo tempo aveva subito una contusione all’occhio destro che lo aveva costretto ad abbandonare anzitempo il match.Il resto del gruppo è stato impegnato da Mister Dionigi in una seduta intensa sul campo. Si sono allenati a parte Brosco e Pucino.

Nella giornata di oggi, 2 luglio rientrerà ad Ascoli, Lorenzo Rosseti, che lo scorso 30 gennaio si era sottoposto ad intervento chirurgico al ginocchio per la ricostruzione del legamento crociato e la pulizia del menisco. L’attaccante ricomincerà a lavorare al Picchio Village, dapprima col allenamenti differenziati, successivamente col resto del gruppo.

Prima dell’allenamento odierno alle 18 al Picchio Village, il gruppo-squadra si sottoporrà a un nuovo giro di tamponi.

Copyright © 2020 Riviera Oggi, riproduzione riservata.