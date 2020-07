ASCOLI PICENO – L’Amministrazione Provinciale di Ascoli accelera su strade e scuole con importanti interventi, progettualità e cantieri avviati in questi giorni e destinati a migliorare infrastrutture, mobilità e spazi didattici.

Per quanto riguarda la viabilità lunedì 13 luglio ripartono i lavori di messa in sicurezza della S.P. n.20 nel tratto situato nei pressi frazione di Colle. Per motivi di cantiere la strada dovrà essere chiusa in fasce orarie che la Provincia e l’Anas concorderanno con il Comune di Arquata del Tronto in modo da agevolare il transito dei residenti di Colle che soffrono della chiusura di questa arteria viaria ormai da qualche tempo. “Ringrazio l’Anas, la Regione e il Servizio Viabilità dell’Ente – ha evidenziato il Presidente della Provincia Sergio Fabiani – per l’impegno profuso volto a consentire la piena riapertura di questo collegamento fondamentale per il comprensorio. Saranno realizzati disgaggi di rocce pericolanti, riposizionamento di rete in aderenza e rafforzamento corticale, tutti lavori che saranno completati nel giro di qualche settimana contemperando, in questo lasso di tempo, l’esigenza di passaggio degli utenti con lo svolgimento della attività di cantiere”.

Importanti novità si profilano anche per la S.P. n.17 Castignanese chiusa in questi giorni. Sempre la prossima settimana è, infatti, in programma la riapertura parziale dell’arteria per consentire contemporaneamente il transito in sicurezza e la ripresa dei lavori. Saranno eseguiti il ripristino del piano viario e la realizzazione di opere di presidio a valle della sede stradale. La Provincia, l’Anas, il Comune di Castignano e la ditta incaricata concorderanno le fasce orarie di apertura. “Ringrazio Anas, Regione, personale dell’Ente e Comune – ha dichiarato il Presidente Fabiani – per questa sinergia operativa fruttuosa e risolutiva”

Proseguono inoltre a pieno ritmo gli interventi di manutenzione straordinaria sul viadotto della S.P. 227 Raccordo Ascoli Mare-Porto d’Ascoli. Proprio in questi giorni si è svolta una riunione in videoconferenza tra tutti i soggetti interessati per il fare il punto sulle attività completate e verificare i prossimi step. Sono stati ultimati, come previsto, i lavori in notturna per la sostituzione di alcuni giunti di sottopavimentazione e, sono attualmente, in corso gli interventi in corrispondenza di via Mare con senso unico ovest – est. Da lunedì, sempre su Via Mare, proseguiranno le attività di cantiere con la chiusura di via del Cacciatore. Poi i lavori si sposteranno in V.le dello Sport in prossimità dell’area camper per poi interessare via Pasubio. Il traffico sarà funzionante da svincolo depuratore a SSl6 (Direzione Nord) e da rotatoria SSl6 a svincolo Sentina (Direzione Sud).

Ad agosto è prevista una pausa per agevolare il transito nel momento centrale del periodo estivo. Poi i primi di settembre l’intervento riprenderà su via Pasubio per concludersi entro pochi giorni. “I lavori eseguiti su questa arteria fondamentale per la mobilita – ricorda il presidente Fabiani – sono stati finanziati con circa 800 mila dal euro Ministero delle Infrastrutture (MIT) e tutte le operazioni sono state concordate tra il Servizio Viabilità della Provincia, l’Ufficio Tecnico del Comune di San Benedetto del Tronto, la Regione Marche e l’Anas in stretta e proficua sinergia istituzionale”.

Per la messa in sicurezza delle scuole superiori di competenza provinciale in conseguenza dell’emergenza Covid-19 il Ministero dell’Istruzione ha stanziato per la Provincia di Ascoli Piceno l’importo complessivo di 750 mila euro. “Gli uffici provinciali stanno già predisponendo i progetti per l’adeguamento delle aule didattiche in base alle prescrizioni e linee-guida. Nelle scorse settimane sono stati effettuati incontri e sopralluoghi tra i dirigenti scolastici e i tecnici del Servizio Patrimonio ed Edilizia Scolastica della Provincia – ha sottolineato il Presidente Fabiani – per coordinare i lavori da eseguire durante il periodo estivo. Tutti i dirigenti hanno mostrato grande collaborazione e disponibilità e gli spazi scolastici saranno adeguati senza particolari criticità. Si procederà con affidamenti diretti in base alla recente normativa sblocca cantieri.

