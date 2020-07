Un gol al 44′ del centrocampista toscano decide una gara intensa ma con poche occasioni; i bianconeri mantengono un punto di vantaggio sulla zona playout e si giocheranno la permanenza in Serie B al “Del Duca” nell’ultima giornata contro il Benevento già promosso

Pisa-Ascoli gara valida per la 37^ giornata di Serie B, lunedì 27 luglio ore 21 stadio “Arena Garibaldi”.

Formazioni:

PISA (4-3-2-1): Perilli; Birindelli (87′ Pisano), Caracciolo, Varnier, Lisi; Marin (77′ Meroni), De Vitis, Pinato (66′ Gucher); Soddimo (66′ Masucci), Siega; Marconi (87′ Vido). A disposizione: Dekic, Ingrosso, Benedetti, Pompetti, Minesso, Fabbro, Moscardelli. All.: D’Angelo

ASCOLI (3-4-1-2): Leali; Ferigra, Valentini, Gravillon; Andreoni (70′ Padoin), Cavion (76′ Costa Pinto), Brlek (70′ Petrucci), Sernicola; Eramo (59′ Morosini); Ninkovic, Trotta (59′ Scamcca). A disposizione: Marchegiani, Brosco, Ranieri, Pucino, De Alcantara, Troiano, Matos. All.: Dionigi

Arbitro: Ayroldi (Molfetta). Assistenti: Capone (Palermo) e Lombardo (Cinisello Balsamo). IV Ufficiale: Baroni (Firenze)

RETI: 44′ Siega

AMMONIZIONI: 33′ Soddimo, 46′ Birindelli, 49′ Brlek, 61′ Moscardelli, 74′ Siega, 83′ Marconi, 95′ Valentini

ESPULSIONI:

NOTE: recupero 2′ p.t., 6′ s.t.

CRONACA DEL MATCH

90’+6′ Triplice fischio dell’arbitro, il Pisa supera l’Ascoli per 1-0

90’+5′ Valentini atterra Vido al limite dell’area e si prende l’ammonizione

90’+2′ Sernicola dalla sinistra per Morosini, la conclusione al volo dell’attaccante è murata dalle maglie nerazzurre

90′ Saranno 6 i minuti di recupero

89′ Contropiede del Pisa, Masucci calcia alto il possibile pallone del 2-0

86′ Punizione da posizione defilata per l’Ascoli, Marconi di testa allontana

85′ Forcing finale dell’Ascoli che conquista l’ennesimo calcio d’angolo su cross di Ninkovic

84′ Ancora Ninkovic dalla sinistra, Caracciolo anticipa Morosini e respinge

83′ Marconi entra in ritardo su Petrucci a centrocampo e si becca l’ammonizione

81′ Angolo per l’Ascoli: il cross di Ninkovic è respinto dalla difesa toscana

80′ Ninkovic cerca Scamacca in area pisana, Varnier intercetta

77′ Traversone di Sernicola per Scamacca, il colpo di testa dell’attaccante bianconera non centra la porta difesa da Perilli

76′ Ultimo cambio per l’Ascoli: Costa Pinto per Cavion

76′ Sulla punizione battuta da Ninkovic esce male Perilli ma il colpo di testa di Gravillon è troppo alto

74′ Gravillon si incunea nella trequarti avversaria, Siega lo atterra e si prende il cartellino giallo

73′ Cross dalla destra di Masucci, palla direttamente sul fondo

71′ Secondo cooling break della partita

70′ Altro doppio cambio per l’Ascoli: Petrucci e Padoin per Brlek e Andreoni

70′ Incursione sulla sinistra di Ninkovic che conquista un corner

67′ Azione personale di Scamacca che si libera al tiro dentro l’area toscana ma colpisce male la sfera, palla alta

65′ Azione prolungata dell’Ascoli, il traversone finale di Andreoni è respinto dalla difesa nerazzurra

63′ Ninkovic si libera sulla sinistra, il suo cross deviato si spegne tra le braccia di Perilli

61′ Ammonito in panchina Moscardelli per proteste

59′ Doppio cambio per l’Ascoli: Morosini e Scamacca prendono il posto di Eramo e Trotta

58′ Ripartenza del Pisa, Lisi ci prova dalla distanza ma calcia fuori

57′ Brlek cerca Trotta al limite dell’area spalle alla porta, la difesa pisana non lo fa girare

54′ Trotta si libera al tiro dal limite, il suo sinistro termina a lato

52′ Ninkovic serve Trotta in area pisana, Varnier lo anticipa e la mette in angolo

48′ Ferigra rischia contro Siega tenendo troppo palla nella propria area di rigore, alla fine con il fisico il difensore sudamericano mantiene il possesso

46′ Birindelli falcia Sernicola sulla corsia sinistra, ammonito

46′ Inizia il secondo tempo di Pisa-Ascoli, nessun cambio per le due formazioni

SECONDO TEMPO

45’+2′ Punizione per l’Ascoli dai 25 metri, il destro di Ninkovic sfiora l’incrocio dei pali. Termina la prima frazione di gioco

45′ Due i minuti di recupero concessi nel primo tempo

44′ Vantaggio del Pisa: sugli sviluppi di un angolo Siega ruba palla a Cavion e serve un compagno, sulla palla di ritorno batte Leali con un destro preciso a fil di palo

42′ Soddimo ci prova dalla destra, Valentini prima e Gravillon poi lo chiudono e recuperano il pallone

39′ Marconi prova il filtrante tra le linee, Ferigra legge bene l’azione e respinge l’assalto toscano

37′ Lancio profondo di Siega per Soddimo, Gravillon lo anticipa di testa al limite dell’area

35′ Ninkovic illumina dalla trequarti, Pinato anticipa Valentini di testa e la mette in corner

33′ Soddimo prova ad anticipare Ferigra al limite dell’area ascolana, braccio troppo largo secondo l’arbitro Ayroldi, cartellino giallo per il centrocampista nerazzurro

30′ Lisi dalla sinistra la serve rasoterra al centro, Gravillon anticipa Leali e respinge in fallo laterale

29′ Percussione sulla fascia destra di Trotta, la difesa pisana lo chiude e recupera il possesso palla

27′ Cooling break per permettere ai giocatori di dissetarsi

26′ Pinato arriva al tiro da ottima posizione, il suo destro debole è bloccato a terra da Leali

24′ Percussione centrale del Pisa, Gravillon la mette in fallo laterale

20′ Ripartenza del Pisa, Lisi lancia in area ascolana, Valentini intercetta

17′ Cross di Andreoni servito da Ninkovic, la difesa pisana respinge l’attacco bianconero

14′ Ancora angolo per l’Ascoli, questa volta dal lato sinistro: Sernicola va al tiro dai 20 metri ma non centra la porta pisana

13′ Cavion ci prova dal limite, angolo per l’Ascoli dopo la deviazione di un difensore toscano

11′ Soddimo dalla sinistra serve l’accorrente Pinato, Brlek lo chiude in area ascolana e recupera palla

8′ Eramo lancia per Andreoni che la mette al centro per Trotta, l’attaccante bianconero tocca il pallone ma non impensierisce Perilli che fa la sua sfera senza problemi

7′ Spunto sulla sinistra di Lisi, il suo cross con il destro si spegne sul fondo

5′ Partita nervosa in questa fase iniziale, l’arbitro ha dovuto interrompere il gioco più volte

4′ Azione sulla sinistra dell’Ascoli, il traversone di Sernicola finisce tra le braccia di Perilli

1′ Inizia la partita: Ascoli in maglia bianconera con pantaloncini bianchi e calzettoni rossi, Pisa in casacca nerazzurra con calzoncini e calze nere

PRIMO TEMPO

