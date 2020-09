ASCOLI PICENO – L’Ascoli Calcio 1898 FC S.p.A. comunica di aver acquisito le prestazioni sportive di Dean Lico, trequartista classe 2000 di nazionalità albanese.

Cresciuto nelle giovanili del Skenderbeu, si trasferisce dapprima in Spagna nel Leganés B, successivamente in Portogallo nello Sporting Lisbona Under 19, prima di approdare in Italia nella Lazio. Con l’Ascoli Calcio ha sottoscritto un contratto pluriennale.

Il giovane fantasista è arrivato alla Lazio dopo un provino con il Perugia non andato a buon fine, con i biancocelesti firma un contratto triennale ed esordisce con Primavera fa la prima presenza da titolare contro la Sampdoria il 17/02/2020, ha vestito la la maglia della Nazionale albanese in più occasioni.

Mercato in uscita. L’Ascoli Calcio 1898 FC S.p.A. comunica il trasferimento a titolo temporaneo dell’attaccante Davide Di Francesco al Teramo.

