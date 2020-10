ASCOLI PICENO – L’Ascoli Calcio ha acquistato dal Sassuolo, a titolo temporaneo, le prestazioni sportive dell’esterno offensivo Nicholas Pierini, classe ’98.

Cresciuto nelle giovanili del Parma prima e del Sassuolo poi, Pierini ha esordito in massima serie con la maglia neroverde, collezionando tre presenze contro Napoli, Milan e Bologna. Ha vestito la maglia dello Spezia in B nella s.s. 2018/19, scendendo in campo 27 volte e siglando 6 reti. Nell’ultimo anno ha militato nelle file del Cosenza, mettendo a segno 3 gol in 21 presenze.

Il club bianconero ha inoltre ceduto a titolo definitivo Davide Petrucci al Cosenza, mentre ha dato in prestito Diogo Costa Pinto al Potenza e Francesco Intinacelli alla Fermana.

