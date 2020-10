Bianconeri a lavoro per il match contro il Frosinione, valido per la 3^ giornata del campionato di Serie B. Si sono allenati a parte Avlonitis, Scorza, Mallè e Sarzi Puttini. E’ rimasto a casa, causa influenza, Donis.

ASCOLI PICENO – I bianconeri di mister Bertotto si preparano alla sfida di sabato 17 ottobre. Ad arbitrare il match contro il Frosinione, valido per la 3^ giornata del campionato di Serie BKT sarà Federico Dionisi de L’Aquila. Gli Assistenti sono Alessio Berti della sezione di Prato e Domenico Palermo di quella di Bari. Quarto Ufficiale Ivan Robilotta di Sala Consilina.

I calciatori del Picchio si sono allenati nel pomeriggio di ieri al Picchio Village. Il gruppo è stato impegnato in riscaldamento tecnico, palle inattive, reattività, tattica e partita finale. Si sono allenati a parte Avlonitis, Scorza, Mallè e Sarzi Puttini. E’ rimasto a casa, causa influenza, Donis. Nell mattinata di venerdì 16 ottobre allenamento di rifinitura alle 11 poi pranzo e la partenza per il ritiro.

Frosinone. Presentato ieri l’ultimo acquisto del Frosinone, si tratta del polacco Piotr Parzyszek, gigante dell’attacco che promette tanti gol. Allenamento nel pomeriggio di ieri per i gialloblù alla ‘Città dello Sport’ di Ferentino. Riscaldamento, esercitazioni tecnico-tattiche e partitella questo il programma odierno. Rientra in gruppo Kastanos. Differenziato per Rodhen, riposo precauzionale per Baroni.

Copyright © 2020 Riviera Oggi, riproduzione riservata.