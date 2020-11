OFFIDA – Lunedì prossimo, 9 novembre, parte la seconda fase dei lavori sulla Sp Mezzina. “L’ammodernamento dell’arteria viaria è un obiettivo storico e condiviso ma – spiega il Sindaco di Offida, Luigi Massa – occorre che il committente dei lavori, la Provincia, tenga ben presente il garantire e determinare la certezza nei tempi di realizzazione delle opere di questa fase previsti, da contratto con la ditta esecutrice, in otto mesi”.

“Non ho dubbi – continua il Sindaco – che da questo punto di vista ci sarà piena rispondenza tanto più in questa fase, in cui la Mezzina rappresenta il collegamento più celere con la struttura sanitaria di riferimento, l’ospedale Mazzoni. Per questo va riconsegnata alla fruibilità in tempi certi.”

Collegata al cantiere è stata realizzata, grazie alla determinazione dell’Amministrazione comunale di Offida, un’opera di sistemazione e asfaltatura, terminata in questi giorni, della strada comunale del Poggio che sarà una bretella viaria di collegamento in questa fase ma che viene consegnata ai residenti e non solo come infrastruttura finalmente adeguata.

“Un obiettivo raggiunto – precisa Massa – a servizio della viabilità e dei cittadini residenti.” La Provincia, sempre di concerto con l’Amministrazione Comunale, sta realizzando una manutenzione straordinaria della Collecchio e abbiamo già chiesto un monitoraggio costante di questo aspetto e soprattutto una verifica e adeguata sistemazione e ripristino funzionale della prevedibile maggior usura al termine dei lavori sulla Mezzina”.

Copyright © 2020 Riviera Oggi, riproduzione riservata.