ASCOLI PICENO – Ammontano a quasi 20 milioni di euro le risorse disponibili per coprire le spese sostenute per la sicurezza sanitaria nei cantieri: lo riferisce l’Ansa Marche in merito ad una decisione del commissario straordinario per il terremoto Giovanni Legnini. I fondi sono adoperabili per l’acquisto di dispositivi di protezione personale e di sanificazione, ai sistemi di controllo degli accessi nei luoghi di lavoro.