Cremonese–Ascoli, match valido per l’11^ giornata di Serie B, sabato 12 dicembre ore 14 allo stadio “Zini” di Cremona.

CREMONESE (4-3-3): Volpe; Fiordaliso, Bianchetti, Terranova, Valeri; Valzania (65′ Gustafson), Castagnetti, Deli (58′ Pinato); Gaetano (46′ Celar), Strizzolo (65′ Ciofani), Buonaiuto ( 83’Ceravolo). A disposizione: Alfonso, Zaccagno, Bernasconi, Bia, Pinato, Ghisolfi, Nardi, Schirone All.: Bisoli

ASCOLI (4-3-3): Leali; Corbo (78′ Pucino), Brosco, Spendlhofer, Sini (69′ Kragl); Cavion, Buchel, Saric; Chiricò (78′ Sabiri), Bajic (85′ Tupta), Cangiano. A disposizione: Sarr, Ndiaye, Sarzi Puttini, Avlonitis, Donis, Gerbo, Lico, Pierini All.: Rossi

Arbitro: Marini (Roma)

RETI: 17′ Strizzolo , 25′, 33′ e 57′ Bajic, 42′ e 55′ Deli

AMMONIZIONI: Chiricò, Buchel (A.). Valzania, Pinato , Valeri, Gustafson(C.)

ESPULSIONI:

NOTE: ammonito Simone Groppi, vice allenatore Cremonese. Espulso il mister della Cremonese Bisoli

CRONACA DEL MATCH

SECONDO TEMPO

95′ Termina il match, finisce 3 a 3 allo “Zini” di Cremona

90′ Cinque minuti di recupero

88′ Sabiri dal limite si libera e inventa per Cavion, palla troppo lunga in area

85′ Espulso il mister della Cremonese Bisoli per proteste

83′ brivido per l’Ascoli doppia occasione per Ciofani che poi a tu per tu viene anticipato da Leali in uscita che salva il Picchio

77′ Corbo chiede il cambio per un problema al polpaccio

70′ conclusione di Saric dai 25 metri violenta ma non efficace termina alta sopra la traversa

67′ ammonito Valeri per simulazione in area di rigore

63′ fallo di Buchel su Strizzolo che cade male e sbatte la testa, soccorso dai sanitari è costretto ad uscire e viene sostituito da Ciofani

57′ GOL ASCOLI. Bajic fa tripletta infilandosi in area servito da un perfetto filtrante di Chiricò, supera il portiere in dribbling e infila in rete

55′ GOL CREMONESE. Cross in area, Spendlhofer rinvia di testa sui piedi di Deli che stoppa e infila in rete nell’angolino con perfetto diagonale rasoterra

46′ Strizzolo ha una grande occasione da gol con un tap in ravvicinato impatta sul primo palo ci pensa Sini a salvare in corner

PRIMO TEMPO

46′ termine prima frazione

45′ assegnato 1 minuto di recupero

42′ GOL CREMONESE. Castagnetti serve con un pallonetto Deli in area, il centrocampista lascia rimbalzare poi infila di potenza con un diagonale

38′ RIGORE ASCOLI, batte Bajic tiro debole parato da Volpe

37′ tiro di Saric dal limite, Bianchetti devia con la mano, calcio di rigore per l’Ascoli

36′ doppia occasione per la Cremonese che arriva al tiro con Castegnetti e Bonaiuto, pallone respinto dalla difesa

33′ GOL ASCOLI. Bajic sulla sinistra dell’area si accentra e tira, pallone deviato che termina sui piedi di Sini dalla parte opposta tiro che si stampa sul palo si avventa sul pallone Bajic e infila di piatto

30′ ammonito Chiricò per proteste

27′ pericoloso Bonaiuto dalla sinistra che ci prova con un diagonale rasoterra, bravo Leali a distendersi e deviare in corner

25′ GOL ASCOLI. Bajic colpo di testa vincente in torsione ad impattare un perfetto cross dalla sinistra di Cavion

24′ occasione Ascol con Cangiano che raccoglie un cross in area si gira e cadendo prova il tiro che esce di poco alto sopra la traversa

22′ Occasione Ascoli. Chiricò si accentra e serve sul secondo palo Cangiano che impatta male e si divora l’occasione da gol, sulla ribatutta riprende palla Chiricò che si ripete e serve Buchel sulla zona del dischetto, tiro forte deviato in corner

19′ Gaetano entra in area si perde il pallone ma c’è Bonaiuto pronto a raccogliere e tirare, pallone che colpisce l’esterno della rete della porta difesa da Leali

17′ GOL CREMONESE. Chiricò perde palla sulla parte sinistra dell’area, pallone raccolto da Bonaiuto che serve Strizzolo che solo sul secondo paolo infila con un tap in a porta vuota

15′ Bajic tiene bene palla e serve Buchel che tenta il tiro dai 25 metri completamente fuori misura

10′ Fiordalisi ci prova di testa impattando una punizione battuta sulla destra, palla che finisce sui piedi di Bianchetti tiro potente al volo che termina sul fondo

1′ Chiricò pericoloso si accentr al limite dell’area e prova un tiro murato dalla difesa

0′- Ascoli in maglia bianconera con pantaloncini e calzettoni neri, Cremonese in divisa grigiorossa, inizio del match

Copyright © 2020 Riviera Oggi, riproduzione riservata.