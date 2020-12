Rifinitura al Picchio Village in mattinata per preparare la sfida contro i calabresi in programma martedì 15 dicembre alle 21 al “Del Duca” per la dodicesima giornata del campionato di Serie B.

ASCOLI PICENO -Bianconeri pronti per il match infrasettimanale contro il Cosenza, il 15 dicembre al “Del Duca”, a soli tre giorni di distanza dall’ultimo match contro la Cremonese pareggiato per 3 reti a 3.

Rifinitura al Picchio Village nella mattinata del 14 dicembre, per preparare la sfida contro i calabresi in programma alle 21 ad Ascoli per la dodicesima giornata del campionato di Serie B. L’Ascoli è attualmente in penultima posizione in classifica con 6 punti frutto di una sola vittoria (2 a 1 contro la Reggiana), 3 pareggi e 7 sconfitte. Nove reti realizzate, 17 subite.

Qui Cosenza. La squadra di mister Roberto Occhiuzzi, è reduce dalla sconfitta di misura, 1-0 contro la Reggiana, calabresi con 9 punti in classifica, 1 vittoria, 6 pareggi e 4 sconfitte. Rossoblù con il peggiore attacco della Serie B, solo 7 reti all’attivo e 10 subite, miglior marcatore è Mirko Carretta con 3 reti. Ascoli sarà la prima di due trasferte consecutive. L’ex centrocampista bianconero, Petrucci potrebbe essere shcierato trequartista, ipotesi che salterebbe se il Cosenza schierasse il tridente.

Nota positiva per i bianconeri è Riad Bajic che si è sbloccato e a Cremona ha realizzato una tripletta, attuale capocannoniere e autore di 5 reti: è diventato fondamentale per l’attacco del Picchio.

Gli ex della sfida. Tra i bianconeri gli ex rossoblù Nicholas Pierini, Davide Petrucci, i difensori Gianmarco Ingrosso e Matteo Legittimo.

I precedenti. Nella sfide ad Ascoli sono 4 vittorie dell’Ascoli, 7 pareggi ed una vittoria del Cosenza per 12 gare in totale. Prima sfida nel lontano 1964/1965 in SERIE C Del Duca-Ascoli Cosenza 0-0, 1965/1966 SERIE C Del Duca-Ascoli Cosenza 0-0, 1966/1967 SERIE C Del Duca-Ascoli Cosenza 2-1, 1990/1991 SERIE B Ascoli-Cosenza 2-0 1992/1993 SERIE B Ascoli-Cosenza 1-1, 1993/1994 SERIE B Ascoli-Cosenza 1-1, 1994/1995 SERIE B Ascoli-Cosenza 0-0, 1997/1998 SERIE C1 Ascoli-Cosenza 1-1, 2002/2003 SERIE B Ascoli-Cosenza 3-0, 2015/2016 COPPA ITALIA Ascoli-Cosenza 1-2 ,2018/2019 SERIE B Ascoli-Cosenza 1-1, 2019/2020 SERIE B Ascoli-Cosenza 3-2

