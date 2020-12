Allo stadio “Castellani” si affrontano Empoli e Ascoli. I bianconeri a 9 punti in classifica, toscani a quota 30.

Empoli ore 18

Allo stadio “Castellani” si affrontano Empoli e Ascoli nel match valevole per la sedicesima giornata d’andata del campionato di Serie B. I bianconeri a 9 punti in classifica, toscani a quota 30.

Ai microfoni di Dazn, Marcel Buchel, al termine della prima frazione: “Sicuramente aiuta passare in vantaggio subito, noi abbiamo detto andiamo a pressare subito. Sappiamo che loro sono una squadra forte che può far male in qualsiasi momento.”

FORMAZIONI UFFICIALI

EMPOLI (4-3-1-2): Brignoli; Fiamozzi, Nikolaou, Romagnoli, Parisi; Zurkowski (87′ Olivieri), Stulac ( 82′ Ricci), Haas; Moreo (82′ Matos); La Mantia , Mancuso (59′ Bajrami). A disposizione: Furlan, Cambiaso, Casale, Pirrello, Terzic, Viti, Zappella, Damiani. Allenatore: Dionisi

ASCOLI (4-3-2-1): Leali; Tofanari (72′ Corbo), Brosco, Quaranta, Pucino; Gerbo , Buchel, Saric (28′ Cavion); Pierini (64′ Chiricò), Sabiri (64 Eramo); Bajic (72′ Tupta). A disposizione: Sarr, Sarzi Puttini, Avlonitis, Donis, Lico, Cangiano, Chiricò, Vellios. Allenatore: Sottil

Arbitro: Camplone della sezione di Pescara.

RETI: 2° Bajic. 71′ Moreo

AMMONITI: Sabiri, Buchel, Chiricò(A.), Stulac (E.)



SECONDO TEMPO

94′ Finisce 1-1 ! Empoli che aggancia la Salernitana in vetta alla classifica

92′ Brivido per Leali! Tiro di Bajrami che viene deviato da Gerbo di poco in calcio d’angolo

90′ Quattro minuti di recupero

86′ Tupta ci prova dal limite, tiro debole

85′ buona opportunità per La Mantia sulla respinta, Zurkowski, non ionquadra la porta

84′ Eramo si divora il raddoppio impattando male a centro area un perfetto cross rasoterra di Chiricò

80′ Gerbo ci prova dalla distanza, tiro deviato in corner. Dal corner Chiricò crea disordine in area, tira e Moreo si fa male al ginocchio per respingere la palla

78′ Chiricò ammonito per simulazione in area

75′ tiro insidioso di Chiricò respinge Brignoli in tuffo, la riprende il fantasista che però attende troppo tira ancora ma debolmente

71′ GOL EMPOLI. Pareggio di Moreo che incorna sul primo palo un corner dalla sinistra, palla che si infila sotto al setto sul secondo palo

68′ Zurkowski si infila in area ma fa fallo su Brosco, punizione per l’Ascoli. Bajic non ce la fa e chiede il cambio

61′ pallone inprofondità di Stulac per Bajrami si chiude bene la difesa ascolana

51′ Quaranta esce bene dalla difesa ma viene fermato fallosamente da Stulac che viene ammonito

46′ occasionissima per Bajic servito con un filtrante perfetto da Sabiri, si divora il raddoppio a tu per tu con Brignoli

PRIMO TEMPO

45′ fine primo tempo

43′ tiro potente di Haas dal limite si coordina bene ma la palla si alza troppo

36′ buona manovra offensiva dei bianconeri, tiro di Sabiri troppo lento viene murato

34′ insidioso cross di Gerbo che taglia l’area ma non trova nessun bianconero ad impattare

28′ Cavion subentra a Saric infortunato

27′ La Mantia è bravissimo a penetrare in area poi Brosco chiude davanti a Leali

21′ Stulac dal corner trova la testa di La Mantia, para Leali

11′ Moreo solo in area viene chiuso perfettamente da Quaranta

10′ L’Empoli attacca con cross dalla destra respinge la difesa bianconera

2- GOL ASCOLI con Bajic, assist di Pucino dalla sinistra, stop dell’atteccante in area che difende palla, si gira in mezzo a tre e poi con un diagonale rasoterra sorprende Brignoli. Sesto centro in campionato per il bosniaco

0- Inizia il match. Ascoli in tenuta bianconera, Empoli in classico completo azzurro. Terreno di gioco in discrete condizioni

