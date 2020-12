ARQUATA DEL TRONTO – Sinistro sulla Salaria nella giornata del 30 dicembre.

Vicino ad Arquata del Tronto incidente stradale: un’auto si è ribaltata per cause in fase di accertamento da parte delle Forze dell’Ordine, giunte sul posto per i rilievi.

Sul luogo anche 118 e Vigili del Fuoco per i soccorsi ma fortunatamente la conducente, una 64enne dell’Ascolano, è rimasta illesa.

