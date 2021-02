ACQUASANTA TERME – Il Comune di Acquasanta Terme, in accordo con il gruppo del Carnevale Storico di Pozza e Umito, comunica il rinvio della tradizionale sfilata de “I Zann” in programma per il prossimo sabato 13 febbraio.

“L’emergenza Covid purtroppo non ci consente di svolgere l’evento – dichiara l’assessore al Turismo, Elisa Ionni – In linea con quanto sta accadendo su tutto il territorio nazionale siamo costretti a rinviare. Insieme al capo Zann Giorgio Tofani, se la situazione dovesse migliorare, stiamo valutando la possibilità di una edizione estiva del Carnevale”.

“Si ferma la sfilata ma di certo non la tradizione – conclude la Ionni – Ripartiremo più motivati di prima ed entusiasti di accogliere turisti e visitatori”.

Copyright © 2021 Riviera Oggi, riproduzione riservata.