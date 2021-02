ASCOLI PICENO- Dopo l’ottimo riscontro di critica e pubblico, GA&A Productions è al lavoro per preparare la seconda stagione di Art Rider, programma tv in 6 puntate la cui prima stagione è andata in onda, in prima serata, su Rai 5. I percorsi avventurosi di questo innovativo format alla scoperta di luoghi affascinanti (e spesso dimenticati) avvolti da misteri e leggende, porteranno questa volta Andrea Angelucci, il presentatore, nelle Marche.

Lunedì 15 febbraio infatti hanno preso il via da Ascoli Piceno e dalle sue straordinarie bellezze le riprese della seconda stagione.

La puntata marchigiana è sostenuta da Regione Marche e Fondazione Marche Cultura-Marche Film Commission grazie al Bando di sostegno al settore audiovisivo 2020.

Ancora una volta arte, avventura e mistero, dunque, saranno i principali ingredienti di Art Rider. Con entusiasmo contagioso e un’energia trascinante l’archeologo Andrea Angelucci ci farà uscire dai classici meccanismi della divulgazione artistica, proponendo un approfondimento culturale fresco, attento e competente. Attraverso itinerari sorprendenti, e con un linguaggio immediato, che si avvicina a quello degli Youtubers, ma allo stesso tempo puntuale e dettagliato, Art Rider riesce a comunicare con lo spettatore, che può vivere l’esperienza della scoperta “dal vivo” insieme ad Andrea.

Tutto viene raccontato attraverso il punto di vista del talent ma sono previsti anche incontri “on the road” tra il talent e persone del luogo e professionisti del settore. Sarà interessante scoprire quali personaggi e caratteristiche dell’affascinante e sempre poco conosciuto territorio marchigiano saranno presentati e proposti al pubblico.

Copyright © 2021 Riviera Oggi, riproduzione riservata.