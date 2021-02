ASCOLI PICENO – Si informa che a partire dal 15 marzo, presso la città di Ascoli Piceno, candidata a Capitale Italiana della Cultura 2024, prenderanno il via le riprese cinematografiche del nuovo film del regista Giuseppe Piccioni, prodotto da Lebowski Srl e patrocinato dal Comune di Ascoli Piceno: “L’ombra del giorno”.

La produzione sta cercando uomini e donne dai 20 ai 75 anni, e bambini di età compresa tra gli 8 e 11 anni, residenti ad Ascoli Piceno e provincia, disponibili a lavorare come generici (comparse), nel periodo compreso tra il 15 marzo e il 24 aprile.

Il film è ambientato negli anni ’30, per cui non sarà possibile prendere in considerazione i candidati con queste caratteristiche: tatuaggi sul volto o sul collo, dilatatori, dreadlocks, e tutti coloro che non sono disponibili a cambiare look; ciò può comprendere anche un eventuale taglio di capelli.

I casting per i bambini si terranno giovedì 25 febbraio dalle ore 15:30 alle ore 17:30, presso la Sala dei Savi di Palazzo dei Capitani (Piazza del Popolo). I bambini dovranno presentarsi accompagnati dai genitori e muniti di liberatoria firmata. La liberatoria potrà essere scaricata da lunedì 22 febbraio sul sito istituzionale del Comune di Ascoli Piceno.

Tutte le altre persone sono convocate giovedì 25 febbraio dalle ore 17:30 alle ore 19:30 e venerdì 26 febbraio (ore 9:30-13:30 e 14:30-17:30) presso la Sala dei Savi di Palazzo dei Capitani (Piazza del Popolo).

Tutti i candidati, esclusi i bambini, devono dimostrare attraverso certificato di aver effettuato il tampone rapido entro 24 ore dal casting e di aver avuto esito negativo al tampone. Bisogna presentarsi muniti di Carta d’Identità e Codice Fiscale.

Per info e chiarimenti è possibile contattare Fabrizio Saracinelli 3388480147.

