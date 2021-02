ASCOLI PICENO – Nella mattina di martedì 23 febbraio, presso la Direzione dell’Area Vasta 5, si è svolta la consegna di due macchinari per sanificare gli ambienti di marca Fimap modelli K-sanex e E-Spray, donazione della ditta Global Cristal Service di Castiglioni Paolo, destinati all’ospedale Mazzoni” di Ascoli.

Le apparecchiature, oggetto della donazione, verranno utilizzate dal Pronto Soccorso e dal reparto Anestesia e Rianimazione, ad ulteriore garanzia di sicurezza degli operatori e degli utenti fragili.

Nel corso della cerimonia, il Direttore di Area Vasta, Cesare Milani ed in rappresentanza Sindaco della città di Ascoli, il Presidente del Consiglio Comunale, Alessandro Bono, hanno ringraziato, anche a nome dei Direttori e degli operatori dei reparti interessati, la Global Cristal Service per la sensibilità dimostrata in un particolare contesto di criticità che il sistema sanitario piceno sta attraversando per l’emergenza Covid.

