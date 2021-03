ASCOLI PICENO – Il Gruppo Gabrielli ha donato un furgone attrezzato per il trasporto dei diversamente abili alla Croce Verde Onlus di Ascoli Piceno: la cerimonia di consegna si è tenuta nel piazzale antistante la sede della Magazzini Gabrielli SpA a Monticelli, alla presenza del sindaco di Ascoli Piceno, Marco Fioravanti, del Presidente della Croce Verde Onlus di Ascoli Piceno, Massimo Ramazzotti, dei vicepresidenti del Gruppo Gabrielli Barbara e Laura Gabrielli e della presidente della holding di famiglia, Cesira Gabrielli.

“Questa donazione – ha dichiarato il sindaco di Ascoli Piceno, Marco Fioravanti – è solo l’ultima testimonianza, in ordine di tempo, di un rapporto meraviglioso che il Gruppo Gabrielli ha con la città. La collaborazione è strettissima, spesso molti progetti che realizziamo con l’azienda nemmeno vengono pubblicizzati, per loro stessa volontà, ma è bene che sia nota la loro costante presenza, perché questo rapporto tra privati, pubblico e volontariato è un modello importante, che in un periodo come questo può anche costituire un messaggio di speranza”.

Sull’utilità della donazione si è soffermato l’ingegner Massimo Maria Ramazzotti: “Si tratta di un mezzo molto particolare, unico nel suo genere per noi, perché ci aiuterà a caricare ben due persone con disabilità contemporaneamente, insieme ai loro accompagnatori. Un modo per potenziare la nostra azione sul territorio, che dura da ben 25 anni”.

“Siamo noi a ringraziare gli amici del volontariato, in questo caso della Croce Verde – ha concluso il vicepresidente del Gruppo Gabrielli, Barbara Gabrielli – perché ci ha permesso di intervenire in modo mirato a favore del territorio. Oggi, probabilmente, siamo tutti più sensibili a tali tematiche, ma il Gruppo sostiene da sempre il sistema sanitario, quest’estate abbiamo donato al volontariato marchigiano ed abruzzese 80 kit composti, ciascuno, da un sanificatore di ultima generazione ed una sedia “scendi scale” per le evacuazioni di emergenza.”

Copyright © 2021 Riviera Oggi, riproduzione riservata.