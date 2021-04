SPINETOLI – Di seguito una nota stampa, giunta in redazione il 16 aprile, dall’Area Vasta 5.

La Direzione di Area Vasta comunica che il Servizio Veterinario di Sanità Animale dell’Area Vasta 5, nell’ambito dell’attività di controllo del traffico illecito di animali destinati alla produzione di alimenti, ha sequestrato nei giorni scorsi 48 capi tra ovini e caprini detenuti all’interno di un allevamento abusivo in comune di Spinetoli. Il controllo è stato effettuato congiuntamente ai militari della Stazione Carabinieri Forestali di San Benedetto del Tronto e ha permesso di rilevare anche illeciti amministrativi quali abbandono e deposito incontrollato di rifiuti (liquami e cumuli di letame) ad opera del conduttore degli animali.

I capi, tutti di dubbia provenienza, sono stati posti sotto sequestro fiduciario in attesa degli ulteriori provvedimenti sanzionatori. L’allevamento risultava completamente sconosciuto al Servizio Veterinario e pertanto non soggetto ai dovuti accertamenti sanitari.

Il Servizio Sanità Animale dell’Area Vasta 5 ha così consolidato un’attività capillare di controllo del territorio, avviata grazie alla preziosa collaborazione con i Carabinieri Forestali, i Carabinieri e la Polizia di Stato, volta a perseguire i reati contro gli animali, a garantire l’igiene delle produzioni alimentari e il rispetto della normativa ambientale, operando in ottica One Health come prescritto dalla più recente normativa europea di settore.

Oggi più che mai i sistemi informativi veterinari messi a disposizione dal Ministero della Salute consentono controlli integrati che permettono agevolmente di rilevare non conformità prima difficilmente individuabili a tutela della Salute Pubblica, dell’Ambiente e delle corrette transazioni commerciali.

