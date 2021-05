49′ termina il match45′ brutto fallo su Sabiri sulla trequarti da parte di Nikolauo

44′ Leali si distende su un rasoterra dalla destra palla che rimane in area, ci pensa Pucino a spazzare

43′ occasione in area per Bidaoui che raccoglie un passaggio di Simeri ma non è lesto a tirare

43′ Sabiri conquista un pallone a centrocampo e la punizione, ammonito Buchel per proteste e Moreo

38′ assedio Empoli che cerca densità in area

31′ punizione per l’Empoli, per fallo di Kragl sulla parte destra dell’area, palla respinta dalla difesa

30′ ammonito Brosco per una scivolata a centrocampo, nonostante il fallo non ci fosse

27′ Dionisi rimane a terra per un problema muscolare, al suo posto Bidaoui

26′ Bajic si divora un gol davanti a Brignoli in area piccola colpendo male la palla cjhe lentamente termina sul portiere

24′ punizione per l’Empoli dai 25 metri,palla alta sopra la traversa

16′ altra coccasione del Picchio con DIonisi che tentenna troppo

14′ GOL DI BAJIC che sfrutta un lancio di Pucino perfetto in area, stope e tiro rasoterra che inganna Brignoli

8′ punizione per l’Ascoli sulla destra schema che porta al tiro Saric, para Brignoli

2′ Leali respinge un rasoterra lento che dibenta pericoloso ci pensa Pucino a rimediare

PRIMO TEMPO

45′ Zurkowsk entra male su Dionisi che stava tenendo palla al limite dell’area empolese, ammonito il bancazzurro e punizione per il Picchio dal limite destro dell’area. Batte Sabiri palla respinta dalla difesa

43′ occasione Caligara. Bajic serve Saric lungo linea, cross rasoterra aal centro stippa DIonisi e serve a rimorchio Caligara accorrente, bordata di prima che sfiora il palo

39′ GOL ASCOLI Dionisi stoppa in area, si gira in mezzo a tre e con una rasoiata infila Brignoli immobile sul primo palo

34′ conclusione di Stulac dal limite, Leali si distende e devia in corner

29′ l’Empoli si divora un gol con Casale che si inserisce in area e cerca di intercettare di testa un cross dalla sinistra, solo davanti a Leali non riesce a deviare in porta

22′ OCCASIONE ASCOLI, palla in area di Caligara per Dionisi che approfitta dello stop imperfetto del difensore, tiro che centra il palo sulla ribattuta Saric cerca il gol ma la palla esce di poco deviata in corner

19′ Bajic approfitta di una palla recuperata da Dionisi al limite, cerca il dribbling al portiere ma non centra la rete, dubbio conrner

11′ Kragl recupera palla a centrocampo serve Sabiri che dai 25 metri tenta il tiro troppo centrale e debole per impensierire Brignoli

8′ Occasione Empoli, La Mantia in area piccola si lancia in area intercettando un cross a mezz’altezza, miracoloso intervento di Leali che in tuffo devia in corner

6′ Matos lanciato in area, viene anticipato da Avlonitis che rimane a terra dolorante si scalda Quaranta

3′ Occasione Empoli, Sabiri perde palla a centrocampo, la recupera Bajrami che serve Matos, il suo tiro scheggia la traversa deviato da Leali in corner

0′- inizia il match