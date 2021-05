OFFIDA – Fatalità nel primo pomeriggio del 29 maggio.

Incidente stradale nell’Aquilano vicino Campotosto, è morto purtroppo un 32enne di Offida, Davide Marinucci.

Sul posto i soccorsi del 118, purtroppo vani, e le Forze dell’Ordine per i rilievi. Dinamica in fase di accertamento, si tratterebbe secondo le prime indiscrezioni di un sinistro autonomo con la moto condotta dall’offidano.

“Il centauro che era andato in gita a Campotosto insieme a un gruppo di sei amici, è morto sul colpo – si legge in una nota dell’Ansa Marche – la sua moto dopo l’urto è precipitata in una scarpata per una trentina di metri, mentre il corpo ha sbattuto violentemente contro una cunetta e il segnale che misura l’altezza della neve”.

Borgo in lutto e tantissimi i messaggi di cordoglio per il 32enne sul Web.

Copyright © 2021 Riviera Oggi, riproduzione riservata.