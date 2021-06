ROCCAFLUVIONE – Di seguito una nota, giunta in redazione il 2 giugno, dall’associazione Questione Natura.

Le Cascate di Forcella sono “Mask Free”.

Siamo stati a Forcella di Roccafluvione e alle sue splendide cascate, per fare un’escursione nei nostri territori e per cercare le mascherine disperse nell’ambiente. Il piccolo borgo ci ha sorpreso e i suoi abitanti si sono dimostrati un esempio per tutti: neanche una protezione individuale anti-Covid per le vie e le strade del paesino. La notizia un po’ triste è arrivata come siamo scesi alle cascate, dove ad aspettarci assieme allo spettacolo della natura, c’era una mascherina gettata a terra a ridosso dell’acqua.

Quando ci si reca in questi luoghi il rispetto verso i suoi abitanti (animali compresi) e l’attenzione nei confronti dell’ambiente dovrebbe essere l’Abc di ogni visitatore, purtroppo non sempre è così. Siamo certi che adesso che lo sapete, ci aiuterete a mantenere queste splendide cascate pulite e protette dall’inciviltà, grazie.

