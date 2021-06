ASCOLI PICENO – Dopo lo straordinario successo di pubblico ad Ascoli per il concerto di Dardust con ‘sorpresa rossiniana’, Rossinimania per le Marche – progetto di Comune di Pesaro, Regione Marche e Amat che ha preso avvio dalla celebrazione del centocinquantesimo Rossiniano – prosegue con due appuntamenti che hanno per protagonista il teatro di strada e l’arte celeste della Compagnia dei Folli in “Folli per Rossini” a Matelica il 23 giugno (Piazzale Gerani, ore 21.30) e ad Arquata del Tronto il 30 (Area Sae Borgo 1 ore 21.30), appuntamento quest’ultimo posticipato per la concomitanza con la partita della Nazionale agli Europei.

Seconda azione, tutta performativa, di Rossinimania, Folli per Rossini è ideata e realizzata dalla compagnia ascolana da decenni protagonista con performances mozzafiato nelle piazze più belle di tutto il mondo. La performance restituisce in modo spettacolare la meraviglia e l’incanto della musica di Gioachino Rossini mettendone in scena il pensiero visionario. “Folli per Rossini.…Non ho paura del diavolo e dell’inferno” conduce lo spettatore fra scene imponenti, brani recitati, coreografie e rivisitazione di arie celebri dal vivo. E dove, con ‘attori, trampoli, fuoco, acrobati cantanti e tanta musica’, le fantasie del musicista e dell’uomo Rossini prendono forma per stupire, ancora una volta, l’amato pubblico.

Appuntamento conclusivo con Rossinimania per le Marche a Macerata, il 30 giugno (Cortile di Palazzo Buonaccorsi ore 21) con l’elettronica dell’Ensemble Esecutori di Metallo su Carta nella performance “Discovering the electronic music of Chino ‘Goia’ Sornisi”.

Rossinimania per le Marche è un progetto di Comune di Pesaro-Città della Musica Unesco, Regione Marche, Amat e MiC Ministero della Cultura, nell’ambito di L’Europa con noi per Ripartire/Fesr Marche-POR 2014-2020, Marche Fondi strutturali e di investimento europei in collaborazione con i Comuni di Arquata del Tronto (Folli per Rossini), Ascoli Piceno (Rossini Dialogues/Dardust), Macerata (Ensemble Esecutori di Metallo su Carta), Matelica (Folli per Rossini).

Prevendite e prenotazioni ingresso libero con prenotazione obbligatoria ai numeri 0736/352211 (per Arquata del Tronto) e 0737/85671 (per Matelica). Vendita online vivaticket.com

Informazioni Amat e biglietterie del circuito 071 2072 439, amatmarche.net; Arquata del Tronto 0736 352211 info@compagniadeifolli.it; Matelica Ufficio Informazioni Pro Matelica 0737 85671

Copyright © 2021 Riviera Oggi, riproduzione riservata.