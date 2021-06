ASCOLI PICENO – Di seguito una nota della Provincia di Ascoli Piceno a firma del presidente Sergio Fabiani, giunta in redazione il 28 giugno.

A nome dell’Amministrazione provinciale, dei consiglieri, dei dirigenti e del personale tutto, esprimo il più profondo cordoglio ai familiari e colleghi per la scomparsa di Gianni Cacciatori, stimato funzionario della nostra Provincia.

Ho avuto modo personalmente come Presidente della Provincia di apprezzarne le doti umane e professionali. In un settore complesso e delicato come il servizio viabilità ha svolto con competenza, senso di responsabilità e profondo attaccamento al dovere le sue mansioni di geometra di zona, a presidio delle strade poste sotto la sua cura e vigilanza.

Vorrei anche ricordare l’impegno attento e incisivo profuso nell’emergenza e nella difficile fase di ricostruzione post sisma, dove ha svolto un lavoro di grande rilievo per il ripristino delle infrastrutture viarie, in collaborazione con i Comuni, gli enti e le istituzioni preposte.

Nell’ambito del prossimo Consiglio Provinciale, verrà osservato un minuto di silenzio in segno di omaggio e ricordo.

