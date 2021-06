ASCOLI PICENO – L’Ascoli Calcio acquista a titolo definitivo Tommaso D’Orazio dal Bari, a comunicarlo il club bianconero in una nota:

“L’Ascoli Calcio 1898 FC S.p.A. comunica di aver raggiunto l’accordo con la S.S. Calcio Bari per l’acquisizione a titolo definitivo delle prestazioni sportive del difensore Tommaso D’Orazio.

Il terzino sinistro teatino, che ha sottoscritto un contratto biennale, proseguirà dunque l’avventura in maglia bianconera dopo aver dato il suo contributo al raggiungimento della salvezza nello scorso campionato: arrivato alla corte di mister Sottil nel gennaio 2021, ha esordito con l’Ascoli nella partita vinta in casa col Brescia 2-1. 14 le presenze collezionate al termine della stagione con tre assist all’attivo, uno servito a Saric per il gol vittoria contro il Monza al Del Duca e ben due quelli serviti al “Paolo Mazza” di Ferrara a Sabiri e Bajic per la vittoriosa rimonta sulla Spal.

L’Ascoli Calcio è lieta di continuare il rapporto con Tommaso D’Orazio, al quale augura i migliori successi in maglia bianconera”.

